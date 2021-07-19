В прошлом году более 3,5 миллиона российских семей решили проблемы с жильем. Это стало возможным благодаря снижению ипотечной ставки, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В прошлом году свыше 3,5 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», — приводит ТАСС слова Путина.

Глава Российского государства напомнил, что с 2021 года льготы по ипотеке в стране предоставляют и родителям, у которых родился первенец. В начале июля правительство официально продлило программу льготной ипотеки в РФ. Она продолжила работать с 2 июля. Теперь ставка ипотеки составляет 7%.

Максимальная сумма ипотечного кредита для всех регионов — три миллиона рублей. Кабмин оставил первоначальный взнос на прежнем уровне — это не менее 15% от общей стоимости жилья.