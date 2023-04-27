Общество 27 апреля 2023, 15:51 Более 35 человек погибли при пожарах в квартирах Петербурга в 2023 году

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Число погибших при пожарах в квартирах Санкт-Петербурга с начала 2023 года достигло 37 человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Всего за период с января по апрель в многоквартирных и одноквартирных домах зарегистрировали 278 пожаров. Число пострадавших по сравнению с прошлогодними показателями выросло на 16 — до 75 человек.

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Отмечается, что самой распространенной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.