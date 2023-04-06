Общество 06 апреля 2023, 00:44 Более 35 аварийных домов расселят в Губкинском (ЯНАО)

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В седьмом микрорайоне Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа возведут 14 многоквартирных жилых домов. В новые здания планируют расселить 37 жителей домов аварийного фонда. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Общая площадь новых зданий составит 48 тысяч квадратных метров. Также там возведут детский сад для 240 детей, а также торговые центры. Новые дома жители города смогут получить уже в следующем году.

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«Губкинский по итогам прошлого года стал одним из самых комфортных для проживания городов Ямала. И мы продолжим делать все, чтобы обеспечить комфортную жизнь всем горожанам», — рассказал глава города Губкинского Андрей Гаранин.