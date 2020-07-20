Более 340 многоэтажек построят в Подмосковье в 2020 году
«На данный момент в соответствии с графиком ведутся работы на 153 объектах, более 60 МКД получили заключения о соответствии», — привело РИАМО сообщение пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.
При этом на некоторых объектах произошло отставание по срокам. Причиной стали ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Все эти строительные площадки ведомство взяло на особый контроль, а работы пообещали завершить в срок.
Всего до конца года планируют выполнить обязательства по 43 тысячам договорам долевого участия. Таким образом должно быть готово четыре миллиона квадратных метров жилой площади.
Все строительство в Московской области приостановили в марте из-за распространения COVID-19. Ситуацию с инфекцией удалось стабилизировать, поэтому многие ограничительные меры уже отменили. В регионе открыты стройки и разрешен шумный ремонт в домах. Следить за этапами строительства подмосковные жители могут в приложении «Подмосковные стройки», размещенном на портале «Добродел».
«Это очень важно, потому что человек может практически каждый день или еженедельно заглядывать в свой телефон и видеть, какой этаж строят — первый или десятый», — отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Кроме того, весной появился региональный фонд защиты прав дольщиков. С его помощью решаются вопросы граждан совместно с федеральным фондом защиты прав дольщиков.