Более 3,4 млн просмотров собрало видео уничтожения советского домкрата на YouTube

Свыше 3,4 миллиона пользователей YouTube посмотрели видео уничтожения советских и китайских домкратов гидравлическим прессом. Об этом написало Daily Storm.

Видеозапись появилась на канале Crazy Russian Experiments («Сумасшедшие российские эксперименты»). Пользователи Сети выразили сожаление, что советский антиквариат разрушили, и оставили под роликом плачущие смайлики.

«Так жаль было смотреть на уничтожение советского домкрата», — признался один. «Покойся с миром, товарищ, ты бы прослужил еще 100 лет, если бы не попался в лапы хищному прессу», — написал другой.