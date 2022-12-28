Общество 28 декабря 2022, 14:56 Более 33,5 миллиарда рублей взыскали с должников в Петербурге в 2022 году

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Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу взыскало с должников более 33,5 миллиарда рублей за 11 месяцев текущего года. Об этом написал «Петербургский дневник».

Только в качестве штрафов ГИБДД было взыскано более 875 миллионов рублей. Еще 2,1 миллиарда рублей приставы взыскали по коммунальным долгам. Кроме того, должники по алиментам выплатили около одного миллиарда 115 миллионов рублей задолженностей.

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Петербургские работодатели вернули почти 200 миллионов рублей задолженности по зарплатам своим сотрудникам в текущем году.

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