Более 33 тысяч ветеранов получат выплату ко Дню Победы

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят ко Дню Победы по 10 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

По данным ПФР, выплаты назначены в рамках указа президента России Владимира Путина, подписанного в 2019 году, «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

В пресс-службе уточнили, что выплата коснется 33,2 тысячи россиян, которые принимали непосредственное участие в военных событиях и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. Деньги придут одновременно с пенсией.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова ранее рассказала, что с 1 мая работающие пенсионеры, которые уволились несколько месяцев назад, получат индексированную пенсию. Также на доплаты могут рассчитывать бывшие летчики и шахтеры. Для того, чтобы получить эти деньги, нужно самому подать заявление. Такие выплаты являются «самостоятельным социальным пособием». Также в мае пенсионеры продолжат получать социальную пенсию, которую с 1 апреля проиндексировали на 3,4%.