Более 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселят на Ямале до конца года

Более 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья планируют расселить на Ямале до конца этого года. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа».

Больше всего домов расселят в Салехарде и Губкинском. Одновременно с этим строятся новые многоквартирные дома. Самая масштабная стройка проходит в микрорайоне Обдорском в Салехарде.

«Сейчас на этапе строительства в разной стадии порядка 12 домов. Что-то мы видим, что-то на этапе свай, которые забиты для испытания», — рассказал замгубернатора ЯНАО Александр Подорога.