Более 3,1 млн тестов на коронавирус провели в России

Жителей России массово проверяют на заражение новым вирусом. Медики уже провели более 3,1 миллиона тестов.

«Проведено 3 139 258 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

Все центры гигиены и эпидемиологии ведомства в регионах сейчас полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового вируса. Роспотребнадзор продолжает следить за заболеваемостью внебольничной пневмонией во всех субъектах.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столичные больницы поставили около 100 тысяч тестов на иммунитет к коронавирусу. Ранее такие тесты проводили всем, у кого есть признаки ОРВИ. Теперь на антитела регулярно проверяют и медиков.

По последним данным, 2019-nCoV в России подхватили 87 147 жителей. От COVID-19 умерли 794 инфицированных. Эпицентр распространения коронавируса находится в Москве. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ уже подходит к плато по пандемии. По его словам, это произойдет в середине мая.