Более 300 заявлений о нарушениях зарегистрировали в МВД в день выборов

МВД зарегистрировало 315 заявлений о нарушениях на выборах в России по состоянию на 17:00 по московскому времени. Треть из них не подтвердилась.

«По состоянию на 17:00 часов по московскому времени с момента начала голосования по всей стране в органы внутренних дел поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителей», — приводит «Интерфакс» слова первого заместителя министра внутренних дел России Александра Горового.

Глава Мособлизбиркома рассказал о двух жалобах на избирательный процесс Подробнее

Он отметил, что то две трети из этих заявлений не относятся к компетенции внутренних дел, а треть, по предварительной проверке, не подтвердилась.

Горовой уточнил, подтвержденные обращения преимущественно затрагивают нарушения прав наблюдателей и проведения агитации в день выборов. Замминистра подчеркнул, что зафиксированные нарушения не повлияют на конечные итоги голосования на конкретном избирательном участке.

8 сентября в России — единый день голосования. В 85 регионах проходят более пяти тысяч выборов разного уровня.

В стране до конца дня состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах выберут губернаторов, в 22 административных центрах — городские думы, а в трех регионах — глав муниципальных образований.