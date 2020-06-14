Более 300 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса в России— Роспотребнадзор
Российские медики следят за состоянием 316,8 тысячи человек на фоне пандемии коронавируса. За все время разгула инфекции, под наблюдением находились почти 1,6 миллиона россиян и иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 572 395 человек, по состоянию на 13 июня под контролем остаются 316 864 человека», — говорится в сообщении ведомства.
На территории России предусмотрели 542 обсерватора на 52 993 места. Сейчас в 336 обсерваторах находятся 11 396 человек, за состоянием которых наблюдают медики.
Всего в России провели более 14,5 миллионов тестов на коронавирус. Выявили 520 129 случаев COVID-19. От болезни, которую вызывает коронавирус, выздоровел 274 641 пациент. Жертвами нового вируса стали 6829 человек.