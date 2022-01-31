Более 300 пар запланировали пожениться 22 февраля 2022 года в Самарской области

311 пар запланировали пожениться 22 февраля 2022 года в Самарской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«Зеркальная» дата — 22.02.2022 — пользуется такой популярностью, что в ЗАГСах пришлось увеличить количество слотов на этот день. Заявления на это число принимались до 21 января этого года.

Сотрудники ЗАГСов отметили, что необычные даты всегда интересовали будущих молодоженов. Например, 22 февраля 2020 года в регионе поженились около 250 пар.