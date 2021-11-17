Более 300 доз «Спутника V» похитили из больницы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле из больницы похитили вакцины «Спутник V» — неизвестные украли более 300 доз. Полиция начала проверку, как сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября <…> от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат „Гам-Ковид-Вак“ (торговая марка „Спутник V“ — прим. ред.) в количестве 320 доз пропал из служебного помещения», — рассказал Горелых.

По его словам, в дневное время больницу охраняет ЧОП «Великан», а ночью этим занимается сторож, который ранее не был судим. К зданию медучреждения приехали криминалист, работники территориального ОВД и кинолог. Сейчас полиция пытается выяснить, кто имел доступ в кабинет, где находилась вакцина.

В Белоруссии, согласно последним результатам вакцинации, определили эффективность «Спутника V» — она составила 96,3%. В процедуре приняли участие 1,2 миллиона человек.