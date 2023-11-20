Общество 20 ноября 2023, 16:49 Более 300 домов снесли по реновации в Москве Бочкарев: 180 домов снесли по программе реновации в Москве с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с начала этого года снесли 180 домов, включенных в программу реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было демонтировано 53 дома. Таким образом, Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации», — сказал он.

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Заммэра подчеркнул, что больше всего демонтировали зданий с начала года в Юго-Восточном и Северном округе — по 29 домов в каждом, а рекордсмены этих районов — Бескудниковский и Фили-Давыдково.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что все дома разобрали по методике умного сноса, которая стала стандартом всей программы реновации.

«Основные принципы умного сноса — безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов», — разъяснил он.

Кроме того, Загрутдинов добавил, что еще один приоритет технологии — максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже: их закрывают коробами, чтобы спрятать от возможного ущерба.

Всего с момента старта программы в Москве снесли более 300 жилых домов.

Ранее девять новых адресов добавили в программу реновации в столице.