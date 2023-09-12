Общество 12 сентября 2023, 18:49 Более 300 детей пострадали в авариях на дорогах Москвы с начала года ГИБДД Москвы: двое детей погибли и 318 пострадали в ДТП с января по август РИА «Новости»

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За восемь месяцев 2023 года в авариях в Москве пострадали 320 детей, двое из которых погибли. Информацию об этом разместила пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП с наездом на пешеходов стало наиболее опасным видом аварий с точки зрения детского дорожно-транспортного травматизма. За 8 месяцев 2023 года в Москве пострадали 320 детей-пешеходов, в том числе двое погибли. При этом каждый четвертый наезд произошел на внутридворовой территории.

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Сотрудники ГИБДД попросили родителей контролировать передвижение детей и напоминать им об основных требованиях безопасности: пересекать улицу только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, а также не выезжать на велосипеде или самокате из-за припаркованных автомобилей.

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