Более 300 аварийных построек снесли в Иркутской области после прошлогоднего паводка

Пострадавшие от паводков 2019 года постройки в Иркутской области пошли под снос. В регионе их разобрали более 300. Местным властям и жителям помогли российские военные.

В город Тулун прибыл личный состав сводного отряда Минобороны РФ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ. Военные оказали помощь администрации и населению Тулунского района.

«Личный состав <…> демонтировал более 300 аварийных домов и хозяйственных построек», — уточнили в ведомстве.

В городе военнослужащие пробудут до 1 октября.

Иркутская область в 2019 году пережила два наводнения. Оба произошли летом с разницей в месяц. Из-за разгула стихии пострадали более 45 тысяч человек, 26 местных жителей погибли. Множество домов и построек снесло водой, 49 участков дорог затопило, а 22 моста разрушило.

На восстановление жилья после паводков правительство решило отправить в регион три миллиарда рублей. Из них 2,5 миллиарда планировали потратить на обеспечение жилплощадью тех, кто потерял дом или квартиру. Остальные деньги предназначались для капитального ремонта строений, которые после наводнения можно было спасти.