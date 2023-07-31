Общество 31 июля 2023, 16:08 Более 30 жителей аварийных домов в Истре получили новые квартиры с начала года Пресс-служба Администрации городского округа Истра

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Две семьи из числа жителей ветхих домов получили новые квартиры в Истре. Ключи им вручила глава округа Татьяна Витушева. Всего с начала года уже 32 человека переселились из аварийного в комфортное жилье.

Ключи от квартиры в новостройке получила семья Бачакашвили. Раньше они вынуждены были жить в аварийном доме с промерзающими стенами и обваливающимся потолком. Также новую трехкомнатную квартиру получила многодетная семья Зоткиных, которая тоже проживала в неудовлетворительных условиях. Ключи семьям вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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Всего в этом году в Истре в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» квартиры получат 45 человек.

Пресс-служба Администрации городского округа Истра

Новые квартиры также получили двое сирот. Вскоре свое отдельное жилье начнет обустраивать Никита Притульчик, оставшийся без попечения родителей. Он признался, что новую квартиру уже видел.

«Мне она очень понравилась, потому что находится на 2-м этаже. Квартира уютная и очень хорошая. Ремонт мне тоже очень понравился», — рассказал Никита.

Также ключи от квартиры получил и другой сирота — Иван Шадаев. Всего до конца года 14 детей-сирот из Истры обеспечат жильем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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