Более 30 врачей умерли во время работы в ковидных госпиталях Башкирии

Во время работы в инфекционных больницах в Башкирии скончались 33 врача. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

«Огромное количество врачей переболело, 33 врача погибли при исполнении своих обязанностей, — сказал он. Его процитировал сайт Ufa1.ru.

Хабиров отметил, что медики часто эмоционального выгорают. Ведь некоторые из них уже полтора года работают в красных зонах. Они каждый день видят страдания, надевают на себя спецкостюмы.

Глава Башкирии поручил подготовить награды работающим в ковидных госпиталях медработникам к Новому году.

За последние сутки в Республике Башкортостан выявили 663 новых случаев коронавируса. За все время пандемии там заболели более 91 тысячи человек, из них выздоровели свыше 80 тысяч, скончались более 8800.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщил, что Башкирия оказалась лидером по числу ковид-доноров. На сегодня собрано более 1 200 доз плазмы. В регионе собрали более 1200 доз плазмы.