Более 30 военных захоронений обустроили в Петербурге и Ленобласти
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа обустроили более 30 мемориалов и воинских захоронений ко Дню Победы в Петербурге и Ленобласти. Они также возложили венки и цветы к мемориалу «Лемболовская твердыня». Об этом сообщил ТАСС.
Военные благоустроили мемориал «Лемболовская твердыня». Они отремонтировали и покрасили ограждения, элементы вооружения на мемориале. Кроме этого, были восстановлены окопы и блиндажи, написал сайт «Невские новости».
Представители ЗВО также в течение трех дней очищали от бытового мусора и сухостоя территории мемориального комплекса.