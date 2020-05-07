Более 30 военных захоронений обустроили в Петербурге и Ленобласти

Военные благоустроили мемориал «Лемболовская твердыня». Они отремонтировали и покрасили ограждения, элементы вооружения на мемориале. Кроме этого, были восстановлены окопы и блиндажи, написал сайт «Невские новости».

Представители ЗВО также в течение трех дней очищали от бытового мусора и сухостоя территории мемориального комплекса.