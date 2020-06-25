Более 30 тысяч туристов приехали в Сочи после открытия курортного сезона

Коронавирус начал постепенно отступать. Россияне стали активно путешествовать после снятия ряда ограничений. В Сочи на отдых приехали уже более 30 тысяч туристов, истосковавшихся по морю и теплу.

«На сегодняшний день в городе находится чуть более 30 тысяч туристов, которые уже заселены в гостиницы и здравницы. С каждым днем количество [приезжих] растет, и мы понимаем, что авиарейсы и ЖД и авто, которые прибывают на территорию города, увеличиваются», — приводит РИА «Новости» слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Градоначальник добавил, что главная задача местных властей сейчас — обеспечить транспортную безопасность и логистику. Сочи готов к большому наплыву гостей.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева рассказала, что город готовился к открытию курортного сезона еще во время ограничений. Именно поэтому туристическую инфраструктуру удалось привести в порядок к моменту отмены мер по борьбе с коронавирусом.

На сочинских пляжах в плане безопасности полный порядок: арендаторы соблюдают все необходимые требования, дезинфицируют территории, предоставляют людям необходимые средства защиты. Держаться друг от друга во время отдыха подальше — это ответственность самих туристов.

В Краснодарском крае жесткие ограничения отменили 21 июня. В отели и гостиницы людей селят в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами.

Ранее туроператор TUI сообщил, что после отмены ограничений спрос на путешествия в Краснодарский край вырос в 10 раз. Билеты в Сочи каждый день покупают около тысячи человек.