Общество 04 июля 2023, 15:02 Более 30 тысяч москвичей зарегистрировались на платформе «Город идей» с начала года Заммэра Москвы Сергунина: более 30 тысяч горожан присоединились к платформе «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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Платформа «Город идей» привлекла более 30 тысяч москвичей с января 2023 года. Ее общая аудитория составила свыше 440 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На платформе можно поделиться идеями по 39 темам в 11 ключевых сферах жизни столицы. <…> За время существования проекта реализовано уже больше пяти тысяч предложений горожан. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

По ее словам, за полгода профильные ведомства столицы приступили к работе по более чем 600 предложениям жителей, касающимся различных областей жизни, от организации мастер-классов на открытом воздухе до обновления городских приложений.

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Например, благодаря инициативе москвичей в Лианозовском парке в этом году установили столы для настольного тенниса и обустроили волейбольные площадки.

Платформу «Город идей», где москвичи могут предлагать изменения для столицы, создали в 2014 году. С начала ее работы реализовали 47 тематических проектов, в рамках которых участники вносили свои предложения, обсуждали их и голосовали за наиболее интересные инициативы.

Ранее жителям столицы рассказали, когда откроется новая площадка «Музейный» сети «Москино».