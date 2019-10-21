Более 30 сыроварен, магаданские крабы и спортивные соревнования. Чем удивит «Сырная гонка» в Щелкове

Спортивно-гастрономический фестиваль «Сырная гонка» пройдет на территории «Щелковского районного рынка» 25, 26, 27 октября. На фестивале свою продукцию представят более 30 производителей сыра. Помимо ярмарки, здесь пройдут спортивные мероприятия, соревнования и эстафеты.

«В Щелкове мы будем проводить мероприятие с уклоном на спортивный характер, это будет своего рода праздник урожая, посвященный плодородию и богатству земли России и Подмосковья, семейному благополучию и здоровому, спортивному образу жизни! Новым будет все, начиная с формата мероприятия. Но сразу оговорюсь, что наша „Сырная гонка“ не имеет аналога и ничего общего с традициями Куперсхиллской сырной гонки. Единственное, чего мы ждем, что, как и гонка в Великобритании, наша Щелковская „Сырная гонка“ станет традиционной», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Гости не просто окунутся в атмосферу фермерского рынка, разнообразия качественных сыров, но и попробуют свои силы в спортивных мероприятиях, добавил министр.

«В данном фестивале мы возрождаем традиционные спортивные состязания и забавы наших предков и совмещаем это со знакомством с новыми традициями, с новыми достижениями, с нашими российскими, подмосковными традициями сыроварения!» — сказал Владимир Посаженников.

На фестивале будет работать несколько площадок: концертная, зона активности для семьи, спортивная и, конечно же, территория сырной торговли. Дети всех возрастов смогут принять участие в интерактивных зонах и эстафетах, найти занятия по интересам, например, поиграть в сырные шашки.

В зоне общепита будут представлены и тандыр с горячими лепешками, и шашлыки из разных видов мяса, люля-кебаб, разнообразные блюда из сыра, в том числе фондю, салаты и бургеры, супы, морепродукты, рыба и не только — всего будет представлено более 100 разнообразных блюд из сыра, мяса и рыбы. В рыбном ресторане на колесах гости смогут попробовать не только авторские сэндвичи с сельдью, блюда из креветок и рыбы, но и магаданских крабов, при этом покупателям будет предоставляться скидка в размере 10%.

«Организаторы предусмотрели различные спортивные конкурсы для гостей всех возрастов: это и игра в городки, шашки из сыра, перетягивание каната и не только. За победу во всех конкурсах будут вручаться призы. В целом само мероприятие — это один большой сюрприз-праздник для всей семьи. Организаторами будет проведена лотерея, где каждый сможет попытать удачу и выиграть полезные и нужные в жизни и быту призы. Надо понимать, что все эти призы имеют спортивный уклон, уклон на здоровый образ жизни, на здоровое питание», — добавил Владимир Посаженников.

На фестивале свою продукцию представят более 30 производителей сыра из Московской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Орловской, Смоленской, Вологодской Владимирской, Брянской, Орловской, Костромской областей, Алтайского края, Республики Адыгея, Республики Марий Эл и других.

В Московской области около ста производителей сыра, самые известные сырные бренды — это истринский твердый сыр, буррата из Люберец, козий сыр из Дмитрова, горгонзола из Орехово-Зуева, камамберы из Чехова и Королева, валансе из Серпухова.

«Что касается цены, все зависит от сорта сыра, чем сложнее и затратнее технология производства, тем цена на такой продукт выше, но не стоит переживать, на нашем мероприятии будут представлены сыры различных ценовых категорий. Скидки обязательно будут, да и возможность поторговаться никто не отменял», — сказал Владимир Посаженников.

Праздник пройдет 25, 26, 27 октября в центре Щелкова. Попасть на мероприятие могут все желающие, вход бесплатный.