  • Более 30 сыроварен, магаданские крабы и спортивные соревнования. Чем удивит «Сырная гонка» в Щелкове

    21 октября 2019, 16:36

    Анастасия Максимовских, Лариса Голобородько

    Спортивно-гастрономический фестиваль «Сырная гонка» пройдет на территории «Щелковского районного рынка» 25, 26, 27 октября. На фестивале свою продукцию представят более 30 производителей сыра. Помимо ярмарки, здесь пройдут спортивные мероприятия, соревнования и эстафеты.
    Более 30 сыроварен, магаданские крабы и спортивные соревнования. Чем удивит «Сырная гонка» в Щелкове | Изображение 1

    «В Щелкове мы будем проводить мероприятие с уклоном на спортивный характер, это будет своего рода праздник урожая, посвященный плодородию и богатству земли России и Подмосковья, семейному благополучию и здоровому, спортивному образу жизни! Новым будет все, начиная с формата мероприятия. Но сразу оговорюсь, что наша „Сырная гонка“ не имеет аналога и ничего общего с традициями Куперсхиллской сырной гонки. Единственное, чего мы ждем, что, как и гонка в Великобритании, наша Щелковская „Сырная гонка“ станет традиционной», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

    Более 30 сыроварен, магаданские крабы и спортивные соревнования. Чем удивит «Сырная гонка» в Щелкове | Изображение 2

    Гости не просто окунутся в атмосферу фермерского рынка, разнообразия качественных сыров, но и попробуют свои силы в спортивных мероприятиях, добавил министр.

    «В данном фестивале мы возрождаем традиционные спортивные состязания и забавы наших предков и совмещаем это со знакомством с новыми традициями, с новыми достижениями, с нашими российскими, подмосковными традициями сыроварения!» — сказал Владимир Посаженников.

    На фестивале будет работать несколько площадок: концертная, зона активности для семьи, спортивная и, конечно же, территория сырной торговли. Дети всех возрастов смогут принять участие в интерактивных зонах и эстафетах, найти занятия по интересам, например, поиграть в сырные шашки.

    В зоне общепита будут представлены и тандыр с горячими лепешками, и шашлыки из разных видов мяса, люля-кебаб, разнообразные блюда из сыра, в том числе фондю, салаты и бургеры, супы, морепродукты, рыба и не только — всего будет представлено более 100 разнообразных блюд из сыра, мяса и рыбы. В рыбном ресторане на колесах гости смогут попробовать не только авторские сэндвичи с сельдью, блюда из креветок и рыбы, но и магаданских крабов, при этом покупателям будет предоставляться скидка в размере 10%.

    «Организаторы предусмотрели различные спортивные конкурсы для гостей всех возрастов: это и игра в городки, шашки из сыра, перетягивание каната и не только. За победу во всех конкурсах будут вручаться призы. В целом само мероприятие — это один большой сюрприз-праздник для всей семьи. Организаторами будет проведена лотерея, где каждый сможет попытать удачу и выиграть полезные и нужные в жизни и быту призы. Надо понимать, что все эти призы имеют спортивный уклон, уклон на здоровый образ жизни, на здоровое питание», — добавил Владимир Посаженников.

    Более 30 сыроварен, магаданские крабы и спортивные соревнования. Чем удивит «Сырная гонка» в Щелкове | Изображение 3

    На фестивале свою продукцию представят более 30 производителей сыра из Московской, Тверской, Липецкой, Ивановской, Орловской, Смоленской, Вологодской Владимирской, Брянской, Орловской, Костромской областей, Алтайского края, Республики Адыгея, Республики Марий Эл и других.

    В Московской области около ста производителей сыра, самые известные сырные бренды — это истринский твердый сыр, буррата из Люберец, козий сыр из Дмитрова, горгонзола из Орехово-Зуева, камамберы из Чехова и Королева, валансе из Серпухова.

    «Что касается цены, все зависит от сорта сыра, чем сложнее и затратнее технология производства, тем цена на такой продукт выше, но не стоит переживать, на нашем мероприятии будут представлены сыры различных ценовых категорий. Скидки обязательно будут, да и возможность поторговаться никто не отменял», — сказал Владимир Посаженников.

    Праздник пройдет 25, 26, 27 октября в центре Щелкова. Попасть на мероприятие могут все желающие, вход бесплатный.