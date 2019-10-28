Более 30% российских семей не пользуются льготами. Они просто о них не знают

Согласно данным опроса, самыми «неизвестными» льготами оказались налоговые послабления на транспорт и землю. Также в число таких льгот попали путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

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Общее количество льготников всех категорий, которые не знают о своих привилегиях, в России около 60%.

«Семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление», — рассказали изданию в пресс-службе Минтруда РФ.

Директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина во время беседы с «Известиями» рассказала, что приведенные цифры могут быть даже меньше реальных.

После появления в стране МФЦ была надежда на то, что люди станут получать исчерпывающую информацию о льготах, однако этого не случилось. По словам собеседницы, большинство сотрудников МФЦ плохо подготовлены к тому, чтобы консультировать людей. Они не знают, кому и что положено, и долго собирают документы.