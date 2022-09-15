«Экономическая ситуация в стране не самая благоприятная». Более 30% россиян захотели сменить работу этой осенью | 360°

Все новости

Подмосковье

15 сентября 2022, 17:03

Подмосковным компаниям упростят процедуру ликвидации

Мир

15 сентября 2022, 16:57

Украинские артисты пожаловались на отмену концертов в Европе из-за образа «нацистов»

Реклама

Происшествия

15 сентября 2022, 16:55

Число пострадавших при падении беспилотника на Ставрополье увеличилось до восьми

Власть

15 сентября 2022, 16:52

Позиция России по многим вопросам мировой повестки оказалась близкой к подходу Китая и Монголии

Эксклюзив

15 сентября 2022, 16:48

ВСУ пытались высадиться на Кинбурнской косе, чтобы спасти секретные документы США

Подмосковье

15 сентября 2022, 16:43

Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:37

Украину обвинили в необоснованном обстреле Запорожской АЭС

Спецоперация

15 сентября 2022, 16:33

США передадут Украине передовые ракеты

Мир

15 сентября 2022, 16:31

ВСУ попытались атаковать Красный Лиман со стороны деревни Щурово — WarGonzo

Общество

15 сентября 2022, 16:20

«Экономическая ситуация в стране не самая благоприятная». Более 30% россиян захотели сменить работу этой осенью

Читать 360tv в

Сервис «Зарплата.ру» выяснил, что 32% россиян запланировали смену работы в течение этой осени, и половина из них уже получили конкретные предложения. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Респонденты уточнили, что основные причины для смены работы — сокращения, закрытие компаний или проблемы с выплатой зарплат. Проще всего найти подходящую вакансию в сферах продаж, услуг или IT-отрасли, отметили они.

Реклама

«Весной и летом часто звучали излишне оптимистичные комментарии: все у нас, мол, хорошо, безработица, вопреки прогнозам, низкая. <…> И вот прошло лето, но экономическая ситуация в стране не самая благоприятная», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Реклама

Работа

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама