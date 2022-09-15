«Экономическая ситуация в стране не самая благоприятная». Более 30% россиян захотели сменить работу этой осенью | 360°

Общество 15 сентября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

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Viber «Экономическая ситуация в стране не самая благоприятная». Более 30% россиян захотели сменить работу этой осенью

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Сервис «Зарплата.ру» выяснил, что 32% россиян запланировали смену работы в течение этой осени, и половина из них уже получили конкретные предложения. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Респонденты уточнили, что основные причины для смены работы — сокращения, закрытие компаний или проблемы с выплатой зарплат. Проще всего найти подходящую вакансию в сферах продаж, услуг или IT-отрасли, отметили они.

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«Весной и летом часто звучали излишне оптимистичные комментарии: все у нас, мол, хорошо, безработица, вопреки прогнозам, низкая. <…> И вот прошло лето, но экономическая ситуация в стране не самая благоприятная», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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