Более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

В воскресенье в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили или задержали 29 рейсов. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Внуково задержано пять рейсов, в Домодедово четыре вылета задержано и три отменено. В аэропорту Шереметьево отложено четыре рейса, отменено 16.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее синоптики прогнозировали непогоду в московском регионе в воскресенье. В первой половине дня ожидается снегопад, сильный ветер и гололедица. Циклон также придет в воскресенье в Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым. Там тоже ожидаются сильные осадки, ветер и метель.

В январе уже наблюдались массовые задержки рейсов в Москве из-за непогоды. Например, аэропорты Москвы, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержали или отменили 63 рейса 13 января. Тогда самолеты перенаправляли в другие города.

А за декабрь 2021 года крупнейшие авиакомпании РФ выполнили свыше 17 тысяч рейсов более чем с 15-минутным опозданием — тоже из-за погодных условий.

Ранее в России предложили сделать выплаты за задержки авиарейсов автоматическими. Соответствующую инициативу направили в Госдуму.