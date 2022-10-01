Более 30 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана | 360°

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Более 30 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана

В московских аэропортах из-за тумана задержали и отменили 34 рейса

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Сильный туман в Москве стал причиной отменены и задержки 21 рейса в столичных аэропортах. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

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Самолетам не дают добро на посадку из-за плохой видимости. Отмечается, что 14 самолетов задержали в аэропорту Внуково, шесть рейсов отменили. В Домодедово один вылет задержали, три отменили, в Шереметьево два перенесли, восемь рейсов отменили.

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Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, почему столицу накрыл туман. Он рассказал, что в первый день октября столичный регион попал под влияние теплой периферии «очередного циклонического вихря», выходящего своим центром с юго-запада в районы Смоленской области.

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«Он сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура ожидается на два-три градуса выше климатической нормы», — подчеркнул синоптик, уточнив, что в воскресенье холодный фронт вызовет дожди и понизит температуру.

Более 20 рейсов отменили и задержали в Москве из-за тумана 18 сентября.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Толмачево в Новосибирске из-за густого тумана задержал вылет девяти бортов, а восемь самолетов отправили на запасные аэродромы Красноярска и Барнаула.

Москва

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