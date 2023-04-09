Общество 09 апреля 2023, 23:36 Более 30 площадок для регистрации брака представил пятый сезон проекта «Новые адреса счастья» Мэрия Москвы: в пятом сезоне проекта «Новые адреса счастья» представлено более 30 площадок Pixabay

Читать 360tv в

Пятый сезон проекта по регистрации браков на необычных площадках «Новые адреса счастья» стартует в Москве 22 апреля. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«На выбор молодоженов — больше 30 площадок. В том числе небоскребы Москва-Сити, исторические усадьбы, павильоны „Космос“ и „Москвариум“ на ВДНХ, станция метро „Маяковская“», — уточнил глава города.

Реклама

Он добавил, что появились и новые места для регистрации брака. Среди них — Оперный дом в музее-заповеднике «Царицыно», в Останкинской телебашне возобновят проведение церемоний.

С набережной Тараса Шевченко 22 апреля запустят пять свадебных речных трамвайчиков, зарегистрировать брак на них смогут 50 пар, рассказал Собянин.

Со списком площадок в рамках спецпроекта «Новые адреса счастья» можно ознакомиться на сайте mos.ru. Там же есть фотографии мест и информация о доступных датах для регистрации бракосочетаний.