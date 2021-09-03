Более 30 млн российских пенсионеров за день получили выплату 10 тысяч рублей

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 2 сентября получили 30,2 миллиона пенсионеров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 миллионов 200 тысяч наших граждан, в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане», — приводит ТАСС слова главы ведомства.

Указ об этой мере поддержки 24 августа подписал президент России Владимир Путин. Первыми деньги получили те пенсионеры, которые получают ежемесячные выплаты на банковскую карту.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал дополнительные выплаты пожилым горожанам из бюджета Северной столицы. Он пообещал перевести по 15 тысяч рублей пенсионерам на 90-летие. Справившие 95-летие получат 20 тысяч рублей, 100-летний юбилей и далее каждый год — по 25 тысяч рублей.

Эстафету подхватил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который на встрече с активистами ветеранских организаций анонсировал выплаты в размере трех тысяч рублей переболевшим ковидом пенсионерам старше 65 лет.