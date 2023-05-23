Общество 23 мая 2023, 08:30 Более 30 компаний — разработчиков ПО из России и Белоруссии подверглись атакам хакеров Bi.Zone: хакеры атаковали за год более 30 компаний — разработчиков ПО из РФ и Белоруссии РИА «Новости»

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За последний год более 30 организаций из России и Белоруссии подверглись атакам хакеров из группировки Sneaking Leprechaun. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

По словам директора департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, директора по стратегии компании Евгения Волошина, основная часть пострадавших занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения.

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Но среди жертв хакеров есть и компании, которые работают в сфере логистики, медицины, финансов, промышленности и госструктуры. Хакеры из Sneaking Leprechaun взламывали серверы и проникали в инфраструктуру организаций. Целью было получение выкупа.

Причем, как правило, киберпреступники сразу шифруют данные и требуют его. Но эта группировка действовала иначе. В системе они закреплялись, используя собственное вредоносное программное обеспечение. Оставаясь незамеченными, хакеры анализировали данные и копировали ценные.

После они связывались с компанией, демонстрировали доказательства, что заполучили эту информацию, и требовали выкуп. В противном случае они угрожали слить украденные данные в открытый доступ.