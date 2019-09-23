Более 30 гектаров заброшенных земель засеяли в Подмосковье в этом году

Заброшенные земли продолжают возвращать в сельскохозяйственный оборот в Московской области. В этом году засеяли более 30 тысяч гектаров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Целевое и эффективное использования земель сельскохозяйственного назначения — важнейший фактор стабильного развития сельхозпроизводства. Поэтому мы активно продолжаем осваивать заросшие и заброшенные земли. С начала года ввели в сельхозоборот более 30 тысяч гектаров, что позволило увеличить процент использования пахотных земель», — отметил министр.

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В прошлом году в Подмосковье ввели в оборот свыше 62,5 тысячи гектаров земли, хотя планировалось засеять 60 тысяч.

«В лидерах по площади распаханных земель на сегодняшний день идёт Клин, здесь ввели в оборот 3,3 тысячи гектаров, Ступино — 3 тысячи гектаров, Солнечногорск и Шаховская обработали по 2,1 тысячи гектаров», — добавил Андрей Разин.

По словам министра, с 2013 года в области засеяли уже более 360 тысяч гектаров неиспользованной ранее земли.