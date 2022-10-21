Более 30 детей вернулись из Сирии в Москву | 360°

Общество 21 октября 2022, 07:28 Более 30 детей вернулись из Сирии в Москву Пресс-служба детского омбудсмена: из Сирии в Москву привезли 38 российских детей Telegram-канал детского омбудсмена Марии Львова-Белова

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова смогла вернуть в Москву 38 российских детей, остававшихся на территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена, написало РИА «Новости».

«При содействии Марии Львовой-Беловой на родину из Сирии вернулись 38 российских детей… Самолет ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром „Чкаловский“ в ночь на 21 октября», — заявили в пресс-службе.

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Там добавили, что в Россию вернулись 38 детей в возрасте от четырех до 14 лет. Речь идет о 23 мальчиках и 15 девочках.

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Представители омбудсмена добавила, что их направили в один из федеральных медицинских центров, после полного обследования они смогут поехать к родным.

Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка обещали помочь вернувшимся с оформлением всех необходимых документов, детские омбудсмены на местах окажут этим семьям поддержку.

Тем не менее на рассмотрении аппарата Львовой-Беловой находится еще свыше одной тысячи заявлений от родственников, которые оказались разлучены со своими детьми, внуками, племянниками, оставшимися на территории Ирака и Сирии.