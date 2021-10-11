Более 30 человек скончались от коронавируса за последние сутки в Башкирии

В Башкирии оперативный штаб предоставил новые данные по коронавирусной инфекции. За последние сутки от СОVID-19 скончались тридцать пять пациентов. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

За последние 24 часа в Башкирии выявили шестьсот десять новых случаев заражения коронавирусом. Это на девять меньше, чем днем ранее. За этот же период от COVID-19 скончались тридцать пяти пациентов. Ранее 9 и 10 октября этот показатель составлял двадцать три и тридцать три человека.