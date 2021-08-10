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    10 августа 2021, 20:19

    Более 30 человек погибли в петербургских водоемах с начала лета

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге с начала лета в городских водоемах утонули 36 человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

    По данным издания, в Ленинградской области по сравнению с Петербургом количество утопленников выше. С июня в воде погибли 56 человек, 98 удалось спасти. Отмечается, что большая часть погибших утонула в Выборгском, Ломоносовском и Всеволожском районах. Сотрудники профильного ведомства порекомендовали местным жителям соблюдать правила безопасности и отказаться от употребления алкоголя перед купанием.