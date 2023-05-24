Общество 24 мая 2023, 12:39 Более 30 боеприпасов времен ВОВ уничтожили взрывотехники на полигоне в Ленобласти

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В Выборгском районе Ленинградской области уничтожили 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Всего специалисты обнаружили 16 артиллерийских снарядов, пять противотанковых мин, две ручные гранаты и девять минометных мин. Все боеприпасы массой около 48 килограммов в тротиловом эквиваленте уничтожили на полигоне.

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Отмечается, в ходе проверок по соблюдению пограничного режима правоохранители выявили более 300 правонарушителей.