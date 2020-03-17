Более 30% бизнесменов негативно оценили деловой климат в России

Из доклада РСПП следует, что 34,2% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что состояние деловой среды в 2019-м ухудшилось. Однако эти показатели лучше тех, что были годом ранее. В 2018 году инвестиционный климат негативно оценивали 42% опрошенных.

Несмотря на негативную оценку делового климата, большинство предпринимателей (51,8%) отмечают успешное развитие своих компаний. Бизнес проявляет оптимизм и в инвестициях. В Минэкономразвития отметили, что упрощение условий ведения бизнеса — один из приоритетов правительства. А усилия государства в этом вопросе положительно отражаются в глобальных рейтингах. Однако опрошенные эксперты, считают, что сегодня состояние деловой среды пока еще оставляет желать лучшего.

Жители Подмосковья все чаще открывают свой бизнес и становятся индивидуальными предпринимателями. Сегодня число самозанятых граждан превысило 79 тысяч.