22 июня 2023, 18:52
Более 3 тысяч свечей зажгли в Дзержинске в День памяти и скорби
В память о героях Великой Отечественной войны жители Дзержинска Нижегородской области зажгли более трех тысяч свечей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Памятное мероприятие прошло в рамках международной акции «Огненные картины войны». Из свечей местные жители выложили изображение Вечного огня и слова «Дзержинск помнит».
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Отмечается, 22 июня участники акции также возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев войны минутой молчания.
ВОВ
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