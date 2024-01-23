Общество 23 января 2024, 18:18 Более 3 тысяч сообщений о нетрезвых водителях поступило в 2023 году в Нижегородской области

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Более трех тысяч сообщений о нетрезвых водителях за рулем поступило в Госавтоинспекцию Нижегородской области от местных жителей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Благодаря таким сообщениям полицейские в 741 случае подтвердили факт алкогольного опьянения, тем самым предотвратив аварии. Среднее время задержания нарушителя после звонка составило около 15 минут.

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Отмечается, что сообщить о нетрезвых водителях может любой участник дорожного движения, позвонив на горячую линию 112.