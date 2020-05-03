Более 3 тысяч российских военных и курсантов заболели COVID-19

Среди военнослужащих за период с марта по 3 мая выявлено 1254 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них один человек находится в тяжелом состоянии, 10 человек — в состоянии средней тяжести. Смогли справиться с болезнью за весь период 157 военнослужащих.

Среди курсантов и слушателей военных вузов коронавирус подтвердился у 1228 человек, 16 выздоровели. COID-19 выявлен у 209 воспитанников в четырех довузовских учебных заведениях. Среди гражданского персонала ВС России были заражены 332 человека, выздоровели 14 пациентов.

По данным на 2 мая в оборонном ведомстве сообщали о более 2,9 тысячи зараженных коронавирусом.

На сегодня в России выявлено 134 687 граждан с коронавирусом. Скончались 1280 человек. выздороветь смогли 16 639 пациентов.