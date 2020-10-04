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    04 октября 2020, 11:14

    Более 3 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Москве. Такого не было с конца мая

    Андрей Иванов

    Московские медики за минувшие сутки выявили 3327 случаев COVID-19. Впервые с 23 мая этот показатель превысил три тысячи. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф.
    Более 3 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в Москве. Такого не было с конца мая

    Москва традиционно заняла первое место в России по числу выявленных случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге и Московской области этот показатель в разы меньше — 392 и 296 случаев за последние 24 часа соответственно. На Чукотке зафиксировали всего один случай заражения коронавирусом, а в Ненецком автономном округе — два. Не вызывает опасений эпидемическая ситуация и в Чечне. Число выявленных случаев COVID-19 в республике увеличилось на четыре.

    В целом в России ситуация с коронавирусом ухудшилась за последнюю неделю. Всего в стране с начала пандемии выявили 1 215 001 случай болезни. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 21 358 человек.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что эпидемическая обстановка в мегаполисе несколько стабилизировалась. Однако число больных COVID-19, которые попадают в столичные больницы каждые сутки, постепенно приближается к тысяче. Среди них много людей в тяжелом состоянии.

    Новости SMI.FM