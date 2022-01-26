Более 3 млн рублей составили штрафы за шум ночью в Петербурге

В 2021 году общая сумма штрафов за шум ночью в Санкт-Петербурге составила три миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

Всего было составлено 147 административных протоколов за шумное поведение по ночам, например, за вечеринки с громкой музыкой. В общей сложности нарушителям пришлось выплатить 3,3 миллиона рублей.

Ранее законопроект, предполагающий штрафы для недобросовестных владельцев домашних животных, разработали в ЯНАО по поручению губернатора.