Более 290 тысяч медицинских транспортных систем и 20 миллионов масок простерилизовал Росатом

По данным издания, в работах по стерилизации приняли участие следующие предприятия: АО «НИИТФА», АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» и АО «Стерион». Они входят в контур управления АО «Русатом Хэлскеа». Это интегратор корпорации в области радиационных технологий в медицине и промышленности.

«Нами также было принято решение включиться в работу по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ). В июле на площадках АО „НИФХИ им. Л. Я. Карпова“ и АО „НИИТФА“ будет организовано производство медицинских масок и бахил», — цитирует гендиректора АО «Русатом Хэлскеа» Александра Шибанова «Газета.ru».