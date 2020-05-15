Более 290 тысяч медицинских транспортных систем и 20 миллионов масок простерилизовал Росатом
На предприятиях корпорации Росатом простерилизовали свыше 20 миллионов масок и 290 тысяч транспортных систем, которые используют во время тестирований на COVID-19. Об этом сообщило «Утро.ру».
По данным издания, в работах по стерилизации приняли участие следующие предприятия: АО «НИИТФА», АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» и АО «Стерион». Они входят в контур управления АО «Русатом Хэлскеа». Это интегратор корпорации в области радиационных технологий в медицине и промышленности.
«Нами также было принято решение включиться в работу по производству средств индивидуальной защиты (СИЗ). В июле на площадках АО „НИФХИ им. Л. Я. Карпова“ и АО „НИИТФА“ будет организовано производство медицинских масок и бахил», — цитирует гендиректора АО «Русатом Хэлскеа» Александра Шибанова «Газета.ru».