Общество 22 февраля 2024, 16:57 Более 280 домов отремонтировали в Ростовской области в 2023 году

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в беседе с rostovgazeta.ru сообщил о завершении ремонта в 288 многоквартирных домах в городе. Все здания отреставрировали еще в прошлом году.

Специалисты провели работы на фасадах и фундаментах, а также инженерных коммуникациях. За год они успели заменить 129 лифтов.

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На данный момент в городе в аварийном состоянии находятся более 250 домов. Власти посчитали, что 224 дома следует отдать под снос. Еще 27 зданий причислили к объектами культурного наследия. Они подлежат реставрации.