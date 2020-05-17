Более 27 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Москве

Медики вылечили от COVID-19 еще 1458 жителей Москвы. Всего с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом выздоровели 27 490 человек.

«Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1458 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490», — приводит оперштаб слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин рассказал, что число ежедневных тестов на выявление 2019-nCoV увеличилось до рекордного показателя. Медики каждый день проверяют на коронавирус около 50 тысяч человек.

Всего московские медики с начала пандемии выявили 138 969 случаев COVID-19. Умерли 1503 человека.

С 15 мая в Москве началось массовое бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу. На основе результатов этих исследований власти Москвы будут решать вопрос о снятии ограничений. За два дня около двух тысяч человек сдали кровь на анализ.