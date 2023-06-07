Общество 07 июня 2023, 18:24 Более 26 тысяч пар поженились в Москве с начала года Заммэра Москвы Ракова: более 26 тысяч пар заключили брак в столице с начала 2023 года

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Более 26 тысяч пар заключили брак в столице с начала года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, более трех тысяч пар поженились на выездных площадках, а еще восемь тысяч запланировали сыграть свадьбу до конца года в необычных локациях.

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Самыми популярными местами для проведения торжества в 2023 году стали особняк «Роял», башня «Око» в «Москва-Сити», ресторан Birds, гостиница «Националь», особняк Спиридонова, а также пространство «Якиманка Холл».

Ранее в Москве стартовал сезон летних свадеб на станции метро «Маяковская».