Общество 16 февраля 2023, 16:56 Более 2,6 тысяч нижегородских медиков получат новую соцвыплату

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В Нижегородской области более 2,6 тысячи медицинских работников получат стимулирующую выплату. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ОСФР.

Новую социальную выплату для медработников первичного звена и сотрудников скорой помощи установили по решению правительства России в январе этого года. Сумма надбавки зависит от категории работника и варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

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Отмечается, что общая сумма начислений нижегородским медикам составила более 22 миллионов рублей.

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