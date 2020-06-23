Более 26 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

За минувшие сутки из больниц Московской области выписали еще 1162 человека, которые выздоровели от последствий заражения коронавирусом. Всего подмосковные врачи вылечили от COVID-19 26 198 пациентов.

«В Московской области еще 1162 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 26 198 заболевших», — говорится в сообщении Мособлштаба по борьбе с пандемией.

По последним данным, медики выявили в Подмосковье 215 014 случаев COVID-19. От болезни умерли 3617 человек.

Москва и Подмосковье стали эпицентром разгула вируса после начала пандемии. Местные власти одними из первых в стране ввели режим жестких ограничений, чтобы остановить распространение инфекции. Сейчас в столице и Московской области приступили к поэтапной отмене мер.

Людям разрешили выйти из режима самоизоляции и пользоваться общественным транспортом без электронных пропусков. Начали работать некоторые предприятия и летние веранды кафе. Вернулись к репетициям театры. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил московским компаниям продлить на пару месяцев режим удаленной работы.