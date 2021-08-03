Более 250 развалов с арбузами и дынями открыли в Москве

С 3 августа по 1 октября в Москве будет работать 250 бахчевых развалов. Там можно будет купить арбузы и дыни из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, развалы уже по традиции начинают работать сразу после Дня ВДВ. В этом году их на 10 больше, чем в прошлом. Все торговые точки унифицированы.

Каждая партия арбузов и дынь проходит исследования. Если с продукцией все в порядке, точка получает заключение Роспотребнадзора. В этом документе указывается, когда и откуда был привезен товар.

Все развалы оформлены в едином стиле. На площадках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, сертификаты на продукцию и жалобная книга. Все продавцы должны работать в спецформе и иметь медицинскую книжку.

Больше всего площадок открылось в Южном и Юго-Западном административных округах города. С августа по сентябрь там будет работать более 20 точек. Полный список можно посмотреть на портале открытых данных правительства Москвы.