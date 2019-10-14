Более 250 обманутых дольщиков Подмосковья получили ключи от квартир за неделю

На прошлой неделе, с 7 по 13 октября, в Подмосковье было введено в эксплуатацию девять жилых объектов. Ключи от квартир получили 256 граждан-участников долевого строительства.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что в поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа были обеспечены права 101 гражданина ждавшего ключи с 2016 года. Также квартиры получили 77 человек в домах 42 и 43 ЖК «Изумрудная долина» в деревне Солманово, этого момента люди ждали с 2013 года.

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«В Ленинском городском округе, в городе Видное, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию четвертого корпуса ЖК „Березовая роща“, обеспечены права 78 дольщиков», — добавила Инна Федотова.

Всего на минувшей неделе разрешения на строительство выданы 18 нежилым объектам, введено в эксплуатацию девять объектов, в том числе поликлиника в Долгопрудном, на улице Дирижабельная, детский сад на 200 мест в Люберцах и МФЦ в Ленинском городском округе.

Разрешения на строительство выданы четырем производственно-складским комплексам в Раменском и Солнечногорске, спортивно-туристическому клубу в Серпухове, четырем складским объектам, двум объектам торговли, отделочному цеху, административному зданию.