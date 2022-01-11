Более 2,5 тысячи праздничных элементов появятся в Санкт-Петербурге ко Дню снятия блокады

Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Санкт-Петербурга Андрей Чистяков рассказал, что к празднованию Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 20 января город будет украшен различными праздничными украшениями, написал «Петербургский дневник».

В этом году горожане и гости Северной столицы смогут увидеть более двух с половиной тысяч праздничных элементов. При этом основной акцент в украшении будет сделан на главных магистралях города, таких как Невский, Московский и Лиговский проспекты, проспект Непокоренных и Пискаревский проспект.

Торжественно-траурные мероприятия пройдут на площади Победы и на Пискаревском мемориальном кладбище.

Помимо традиционных праздничных элементов в городе появятся плакаты с социальной рекламой. По словам Чистякова, совместно с Комитетом по градостроительству и архитектуре будут выбраны лучшие работы учащихся художественных школ Петербурга и размещены в метрополитене и в других местах города.