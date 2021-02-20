Более 25% школьных чатов оказались уязвимы для мошенников

Мошенники могут получить доступ к информации 28% школьных чатов и сообществ. При этом в таких переписках нередко содержатся фотографии и сканы документов, которые могут использовать злоумышленники.

«Из исследования мы видим, что каждый четвертый чат или сообщество, где учителя общаются с учениками, открыт, и любой может видеть контакты других участников, данные об успеваемости, фото с мероприятий, другие сведения и использовать эту информацию по своему усмотрению», — процитировала газета «Известия» GR-директора Skyeng Макара Гончарова.

В анонимном опросе специалистов приняли участие 2,8 тысячи учителей. Большинство из них, а именно 76%, отправляют в чаты информационно-новостные сообщения. Об успеваемости детей пишут 14% педагогов. Еще 10% опрошенных опубликовывают фотографии и результаты мероприятий. При этом 12% учителей не спрашивают разрешение у родителей на размещение данных о школьниках. Но 63% педагогов все же сначала разговаривают с родителями.

Мошенники могут использовать информацию из школьных чатов, чтобы добраться до сведений о взрослых, отметила руководитель аналитического департамента Infosecurity в Softline Company Дарья Кошкина. Эксперт «Доктор Веба» Илья Куркин предупредил, что сами дети могут столкнуться с травлей или угрозами.